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Сборная Украины сыграет контрольный матч с Нигерией

Сборная Украины сыграет контрольный матч с Нигерией
12:36 Сегодня Телеграф football24.ua

Новости спорта:Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что сборная Украины проведет товарищеский матч с Нигерией.

10 сентября этого года сборная Украины проведет спарринг с бронзовым призером КАН-2019 – сборной Нигерией, сообщил Андрей Павелко на своей странице в Фейсбук.

Глава УАФ предлагает провести поединок в Днепре, ведь в прошлом году там должен был состояться матч между Украиной и Турцией, который был перенесен.

Также Павелко предложил провести товарищескую игру между Украиной и Эстонией, которая запланирована на 14 ноября, в Запорожье.

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Заметим, что "сине-желтые" еще ни разу не проигрывали в Днепре. Это город принял три поединка сборной Украины, в которых было добыто 2 победы и 1 ничью.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, УАФ.
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