Динамо - Шахтер: букмекеры определились с фаворитом матча 3-го тура УПЛ

Новости спорта:Букмекеры в матче 3-го тура чемпионата Украины отдают небольшое преимущество Горнякам.

В субботу, 10 августа, в 3-м туре украинской Премьер-лиги встретятся лидеры отечественного футбола - киевское "Динамо" будут принимать донецкий "Шахтер".

Лидер букмекерского дела - контора William Hill победу "Динамо" оценивает коэффициентом 2,75, ничью - 3,20, победу "Шахтера" - 2,45.

История очных встреч этих команд в чемпионатах независимой Украины, начиная с 1992 года: "Динамо" - 24 победы, "Шахтер" - 20, ничьих - 17, разница мячей - 78:70. Всего же динамовцы выигрывали чемпионат Украины 15 раз, "Шахтер" - 12.

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. 28 июля соперники разыграли Суперкубок Украины. Победило "Динамо" - 2:1.

Субботнюю встречу будет судить бригада арбитров во главе с Ярославовм Козыком из Мукачева. Ассистентами арбитра назначены Игорь Алехин (Хмельницкий) и Сергей Шлончак (Черкассы), четвертый судья - Анатолий Абдула (Харьков).

Встреча состоится на столичном НСК "Олимпийский" и начнется в 17.00. Матч в прямом эфире покажет телеканал "2+2".