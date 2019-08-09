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Украина сохраняет 9-е место в клубном рейтинге УЕФА

Украина сохраняет 9-е место в клубном рейтинге УЕФА
21:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Заря

Новости спорта:Состоялись первые матчи 3-го квалифай-раунда Лиги Европы 2019/20.

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы две украинские команды сыграли вничью, добавив в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА по 0,5 очка.

“Мариуполь” дома сыграл со счетом 0:0 против “АЗ Алкмаар”, а “Заря” на выезде не уступила софийскому ЦСКА — 1:1. На данный момент Украина, как и ранее, находится на 9-м месте в рейтинге УЕФА, а ее ближайшие конкуренты — Бельгия и Турция.Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 86.069 очка

2. Англия - 74.605

3. Германия - 58.784

4. Италия - 58.439

5. Франция - 49.915

6. Россия - 42.383

7. Португалия - 40.949

8. Бельгия - 31.800

9. Украина - 30.300

10. Турция - 29.800

Отметим, что восьмая и девятая позиции в рейтинге имеют одинаковые квоты в УЕФА. Однако, если Турция обойдет Украину, еврокубковая квота для украинских команд уменьшится.

На следующей неделе киевское “Динамо”, “Заря” и “Мариуполь” сыграют ответные матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ЛЕ, ФК Мариуполь.
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