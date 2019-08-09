Украина сохраняет 9-е место в клубном рейтинге УЕФА

В рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы две украинские команды сыграли вничью, добавив в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА по 0,5 очка.
“Мариуполь” дома сыграл со счетом 0:0 против “АЗ Алкмаар”, а “Заря” на выезде не уступила софийскому ЦСКА — 1:1. На данный момент Украина, как и ранее, находится на 9-м месте в рейтинге УЕФА, а ее ближайшие конкуренты — Бельгия и Турция.Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 86.069 очка
2. Англия - 74.605
3. Германия - 58.784
4. Италия - 58.439
5. Франция - 49.915
6. Россия - 42.383
7. Португалия - 40.949
8. Бельгия - 31.800
9. Украина - 30.300
10. Турция - 29.800
Отметим, что восьмая и девятая позиции в рейтинге имеют одинаковые квоты в УЕФА. Однако, если Турция обойдет Украину, еврокубковая квота для украинских команд уменьшится.
На следующей неделе киевское “Динамо”, “Заря” и “Мариуполь” сыграют ответные матчи в квалификации Лиги Европы и Лиги чемпионов.