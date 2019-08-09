Исмаили: Динамо в игре с Шахтером практически все время проводит в защите

Новости спорта:"Шахтер" 10-го августа в Киеве сыграет против "Динамо" в рамках в УПЛ, а защитник гостей Исмаили дал комментарий перед игрой.

– К украинскому классико подходим полностью готовыми. Все ребята в команде осознают важность поединка, ведь уже на старте чемпионата есть возможность опередить главного конкурента. Встречи с "Динамо" – это всегда нечто особенное для нас. Много работаем, чтобы не повторить ошибок, допущенных в игре за Суперкубок.

– Насколько матч чемпионата станет отличаться от встречи в Суперкубке?

– Скорее всего, стиль будет схожим. Понятно, что киевляне получат небольшое преимущество в виде родных трибун, но "Шахтер" очень любит контролировать мяч. Постараемся действовать первым номером и исключить ошибки предыдущего поединка. С "Динамо" устроит только победа.

– Соперник плотно играет в обороне. Как найти свободные зоны и забить?

– Да, вы правы, киевляне, особенно в матчах с "Шахтером", очень закрыты, практически все время проводят в защите. Мы должны грамотно действовать тактически и реализовывать свои моменты.

– Как "Динамо" изменилось по сравнению с предыдущим сезоном?

– Их молодежь с каждым годом набирает все больше опыта, ребята с большим потенциалом, но я уверен, что "Шахтер" сильнее. Постараемся доказать это в субботу.

– В "Шахтере" тоже много молодых бразильцев. Как помогаете им адаптироваться?

– К новым условиям приспособиться легко, ведь в "Шахтере" немало бразильцев, которые выступают в Украине давно и всегда готовы поддержать в любых вопросах. Помогаем и на поле, и в быту. Думаю, в будущем новички принесут нашим болельщикам много положительных эмоций.