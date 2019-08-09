Стала известна роль Луческу в возможном трансфере Хачериди в Стяуа

Новости спорта:Бывший центральный защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди может продолжить карьеру в румынском клубе "Стяуа".

32-летний футболист был предложен агентами президенту "Стяуа" Джиджи Бекали. Тот, в свою очередь, перед потенциальными переговорами предпочел навести справки о защитнике у земляка и экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.

"Я звонил Мирче Луческу, чтобы узнать его мнение о Хачериди. Не верьте слухам, что Луческу будет тренировать "Стяуа". Мы с ним просто находимся в дружеских отношениях. Для меня это большая честь, так как Луческу - величайший человек в истории румынского футбола", - заявил Бекали.

Напомним, последней командой Хачериди был ПАОК. Греческий клуб защитник покинул нынешним летом, договорившись о расторжении контракта.