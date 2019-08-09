Скачать
Пятница, 09.08.2019
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Лига Европы: результаты матчей 8 августа
Динамо U-21 - Шахтер U-21. Видео матча
Динамо U-21 - Шахтер U-21. Видео матча
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
Появилась ориентировочная дата боя Деревянченко с суперзвездой бокса
Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring
Ломаченко - лучший боксер мира по версии The Ring

Стала известна роль Луческу в возможном трансфере Хачериди в Стяуа

Стала известна роль Луческу в возможном трансфере Хачериди в Стяуа
16:48 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Бывший центральный защитник "Динамо" и сборной Украины Евгений Хачериди может продолжить карьеру в румынском клубе "Стяуа".

32-летний футболист был предложен агентами президенту "Стяуа" Джиджи Бекали. Тот, в свою очередь, перед потенциальными переговорами предпочел навести справки о защитнике у земляка и экс-тренера "Шахтера" Мирчи Луческу.

"Я звонил Мирче Луческу, чтобы узнать его мнение о Хачериди. Не верьте слухам, что Луческу будет тренировать "Стяуа". Мы с ним просто находимся в дружеских отношениях. Для меня это большая честь, так как Луческу - величайший человек в истории румынского футбола", - заявил Бекали.

Напомним, последней командой Хачериди был ПАОК. Греческий клуб защитник покинул нынешним летом, договорившись о расторжении контракта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мирча Луческу, Евгений Хачериди, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ЦСКА (София) 1:1 Заря: события матча
02 Гармаш: Срна - самый неприятный футболист, против которого я играл
03 Заря и ЦСКА (София) победителя не выявили
04 Лига Европы: результаты матчей 8 августа
05 Мариуполь - АЗ: обзор матча Лиги Европы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь