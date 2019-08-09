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Беседин: Будем биться за Хацкевича в любом матче

Беседин: Будем биться за Хацкевича в любом матче
20:48 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Форвард Артем Беседин признался, что нормально относится к критике.

Нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Беседин рассказал про свои отношения с Александром Хацкевичем и критику со стороны людей. Футболиста цитирует официальный сайт киевлян.

"Я уверен, что каждый футболист и в матче с Шахтером, с Брюгге и во всех остальных, будет биться за Хацкевича. Мы его уважаем, любим, играем и за него в том числе. Мы не обращаем внимания на то, что пишут.

К критике я отношусь правильно. Стоит прислушиваться, но делать по-своему. Всегда анализирую критику и делаю выводы", - заявил Беседин.

Напомним, Артем Беседин лишь недавно восстановился от травмы. Сейчас форвард является игроком основного состава Динамо.

Киевское Динамо 10-го августа проведет поединок против донецкого Шахтера. Начало поединка - в 17:00.

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Футбол, Новости футбола, Артем Беседин.
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