Защитник Динамо перешел в Ворсклу

Новости спорта:В прошлом сезоне Зураб Очигава играл в аренде за "Днепр-1".

В прошлом сезоне Очигава играл в аренде за «Днепр-1».

Экс-защитник «Динамо» Зураб Очигава продолжит карьеру в «Ворскле». Контракт рассчитан на 1 год. Об этом сообщает официальный сайт «Ворсклы».

Ранее 24-летний игрок принадлежал «Динамо». По информации СМИ, Очигава разорвал контракт с киевским клубом.

Зураб Очигава - воспитанник киевской школы футбола, в ДЮФЛ играл за команду «Лидер» с Петропавловской Борщаговки (поселок в Киевской области). Затем перебрался в молодежный состав «Ильичевца» (Мариуполь), в составе которого и дебютировал в Премьер-лиге. Выступал за «Динамо», «Олимпик», «Днепр-1». Выступал за молодежную сборную Украины.



В прошлом сезоне Очигава выступал на правах аренды за «Днепр-1», в первой лиге он сыграл 8 матчей, забил 1 мяч.