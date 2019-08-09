Азар получил в Реале номер Роналду

Новости спорта:"Реал" на официальном сайте опубликовал заявку команды на предстоящий сезон.

Самый дорогостоящий новичок команды бельгийский нападающий Эден Азар получил седьмой номер. В прошлом сезоне "семёрка" принадлежала форварду Мариано Диасу, который теперь будет играть в футболке с 24-м номером. Ранее 7-й номер на протяжении многих лет принадлежал Криштиану Роналду, который летом 2018 года перешёл в "Ювентус".

28-летний Азар перешёл в "Реал" из "Челси" за € 100 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 45 млн за счёт бонусов. Футболист подписал с "Королевским клубом" контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

В заявку также внесены полузащитник Хамес Родригес (№ 16) и нападающий Гарет Бэйл (№ 11), которые могут покинуть команду.