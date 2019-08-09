Команда Малиновского подписала звездного игрока

Новости спорта:Центральный защитник Мартин Шкртел подписал годичный контракт с Аталантой, сообщил официальный сайт "богини".

Шкртел присоединился к итальянскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с Фенербахче. За "канареек" он выступал три предыдущих сезона, а до этого провел девять лет в Ливерпуле и четыре – в Зените.

Мартин, который четыре раза становился лучшим игроком года в Словакии, сыграл 103 матча за национальную сборную.

Бергамаски нынешним летом потеряли центрбека – Джанлука Манчини перебрался в Рому.

Команда Руслана Малиновского впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов. Для многих игроков это будет первое участие в турнире, чего не скажешь о Шкртеле, который провел 87 матчей в еврокубках.