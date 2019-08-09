На Неймара подали в суд

Инцидент произошёл в конце апреля после финального матча Кубка Франции, сообщает L'Equipe. Встреча завершилась победой "Ренна" — 2:2, по пенальти — 6:5.
Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около фаната, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул болельщика. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок. За этот поступок бразилец был дисквалифицирован на три матча.
Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y
— Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.
Видео также доступно в "Твиттере".
27-летний Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 23 результативные передачи.