На Неймара подали в суд

Новости спорта:Болельщик "Ренна" подал в суд на бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, который ударил его по лицу.

Инцидент произошёл в конце апреля после финального матча Кубка Франции, сообщает L'Equipe. Встреча завершилась победой "Ренна" — 2:2, по пенальти — 6:5.

Поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около фаната, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул болельщика. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок. За этот поступок бразилец был дисквалифицирован на три матча.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

Видео также доступно в "Твиттере".

27-летний Неймар выступает за "ПСЖ" с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 23 результативные передачи.