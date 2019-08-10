Ливерпуль разгромил Норвич в первом матче АПЛ

Новости спорта:В первом туре АПЛ Ливерпуль без особых проблем разобрался с новичком Лиги Норвичем (4:1).

Матч стартовал с автогола защитника Норвича Хэнли, который после флангового прострела Ориги неудачно выбил мяч. Второй гол в матче на счету Салаха. Египтянин удачно принял навес от Фирмино и расстрелял голкипера гостей Крула.

Уже на 28-й минуте Ливерпуль забил третий гол. Ван Дейк выпрыгнул выше всех после подачи углового и вонзил мяч в ворота гостей. Ну а под конец первого тайма счет стал совсем неприличным. После идеальной подачи Александра-Арнольда Ориги с близкого расстояния головой отправил мяч в ворота.

Гости, в свою очередь, сумели ответить лишь раз. Пукки на 64-й минуте реализовал выход один на один с Адрианом, который в первом тайме заменил получившего травму Алиссона.

Ливерпуль - Норвич 4:1

Голы: Хэнли, 7 (в свои ворота), Салах, 19, ван Дейк, 28, Ориги, 42 — Пукки, 64

Ливерпуль: Алиссон (Адриан, 39) — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк , Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино (Милнер, 86), Ориги (Мане, 74)

Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли, Годфри, Льюис — Маклин, Трибулл (Эрнандес, 70) — Буэндия, Штиперманн (Ляйтнер, 58), Кантуэлл — Пукки (Дрмич, 83)

Предупреждения: Ляйтнер, Буэндия