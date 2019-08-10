Динамо - Шахтер: где и когда смотреть матч УПЛ 10.08.2019

Новости спорта:Сегодня Динамо и /Шахтер проведут между собой матч 3-го тура чемпионата Украины.

Гранды отечественного футбола киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграют в субботу, 10 августа, в центральном матче 3-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги Украины.

Национальное дерби "Динамо" - "Шахтер" начнется в 17.00 на столичном НСК "Олимпийский". В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "2+2".

Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Ярославом Козиком из Мукачево. Ассистентами арбитра назначены Игорь Алехин (Хмельницкий) и Сергей Шлончак (Черкассы), четвертый рефери - Анатолий Абдула (Харьков).

"Динамо" и "Шахтер" проведут между собой 61-й матч в чемпионатах Украины. В активе киевлян 24 победы, у донетчан - 20, вничью завершились 16 противостояний. Разница мячей 76:69 в пользу "бело-синих".

В нынешнем сезоне команды уже встречались. 28 июля в Одессе соперники разыграли Суперкубок Украины. Волевую победу со счетом 2:1 получило "Динамо".

В двух предыдущих турах Премьер-лиги "Шахтер" выиграл в Александрии (3:1) и взял верх в Харькове над львовскими "Карпатами" (3:0). "Динамо" в свою очередь на выезде победило "Карпаты" (2:0) и ФК "Львов" (3:0).