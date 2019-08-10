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Суббота, 10.08.2019
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ПСЖ назвал цену Барселоне за Неймара

ПСЖ назвал цену Барселоне за Неймара
13:01 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:ПСЖ хочет получить за Неймара солидную компенсацию.

Руководство "Пари Сен-Жермен" готово продать нападающего Неймара "Барселоне", если каталонцы отдадут за него вингера Филиппе Коутиньо и защитника Нелсона Семеду, а также заплатят € 50 млн, сообщает Goal.

Неймар хочет вернуться в "Барселону", за которую выступал с 2013 по 2017 год, но клубы по-прежнему не могут договориться о трансфере. Ранее стало известно, что приобрести 27-летнего бразильца может мадридский "Реал".

В минувшем сезоне Неймар забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с "ПСЖ" рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее Неймар прокомментировал решение полиции закрыть дело об изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндади.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола.
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