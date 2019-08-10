Мораес выйдет на матч Динамо - Шахтер в особенных бутсах

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес выйдет на матч 3-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо в обновленной экипировке.
Форвард выложил в Instagram фотографии своих новых бутс от немецкой компании Adidas, которые кастомизированны необычным принтом.
На обновленных копах футболиста нанесли изображение самого Мораеса с 10-ым номером, под которым украинец бразильского происхождения выступает за Шахтер.
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Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится сегодня, 10 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.