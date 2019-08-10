Мораес выйдет на матч Динамо - Шахтер в особенных бутсах

Новости спорта:Форвард Шахтера "вооружился" новой экипировкой в преддверии украинского классико.

Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес выйдет на матч 3-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо в обновленной экипировке.

Форвард выложил в Instagram фотографии своих новых бутс от немецкой компании Adidas, которые кастомизированны необычным принтом.

На обновленных копах футболиста нанесли изображение самого Мораеса с 10-ым номером, под которым украинец бразильского происхождения выступает за Шахтер.

Напомним, матч Динамо - Шахтер состоится сегодня, 10 августа. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция этого поединка, которая начнется в 17:00 по киевскому времени.