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Манчестер Сити разгромил Вест Хэм со счетом 5:0

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Манчестер Сити разгромил Вест Хэм со счетом 5:0
16:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Манчестер Сити».

Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась победой «горожан» со счётом 5:0.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус. В начале второго тайма, на 51-й минуте, форвард Рахим Стерлинг укрепил преимущество «горожан». Через 24 минуты Стерлинг оформил дубль и довёл счёт до разгромного. На 86-й минуте главный арбитр встречи Майк Дин назначил пенальти в ворота «Вест Хэма», который успешно реализовал нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В компенсированное время матча Стерлинг оформил хет-трик.

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В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 98 очков. «Вест Хэм Юнайтед» занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги по итогам сезона-2018/19, набрав 52 очка.

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ФК Манчестер Сити, ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Новости футбола.
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