Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико

Новости спорта:На Олимпийском в Киеве состоялся центральный матч 3-го тура чемпионата Украины Динамо - Шахтер.

Горняки отпраздновали победу со счетом 2:1, благодаря чему возглавили турнирную таблицу.

Счет в поединке был открыт на 21-й минуте — Жуниор Мораес пяткой филигранно замкнул передачу с фланга в исполнении Манора Соломона. Но уже к перерыву Динамо восстановило статус-кво — ударом головой отличился Жерсон Родригес, для которого этот мяч стал дебютным в футболке киевлян.

Победу команде Луиша Каштру принес Марлос, который своим ударом поставил точку в матче на 64-й минуте.

Таким образом, Шахтер стал единоличным лидером чемпионата — на счету Горняков максимальные девять очков после трех проведенных туров. Сравняться с ними может Колос, который завтра дома будет принимать Зарю.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Динамо» – «Шахтер» – 1:2

Голы: Жерсон Родригес (39) – Жуниор Мораес (21), Ромеро Марлос (64)

Предупреждения: Владимир Шепелев (42), Александр Андриевский (72) – Жуниор Мораес (71), Алан Патрик (78)

«Динамо»: Денис Бойко, Виталий Миколенко, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кедзёра, Сергей Сидорчук (Aлександр Андриевский, 65), Владимир Шепелев (Фран Соль, 71), Денис Гармаш, Карлос Де Пена, Жерсон Родригес, Виктор Цыганков (Беньямин Вербич, 60)

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Болбат (Давид Хочолава, 78), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Манор Соломон, Тайсон, Жуниор Мораес (Густаво Бланко-Лещук, 81), Ромеро Марлос (Дентиньо, 92)

Свой следующий матч в рамках УПЛ Шахтер проведет 18 августа, когда на выезде будет противостоять ПФК Львов. Динамо же в следующем туре дома будет принимать Олимпик, но перед этим команду Александра Хацкевича ждет ответный поединок против Брюгге в квалификации Лиги чемпионов.