В чемпионате Украины может заиграть еще один игрок сборной Люксембурга

Новости спорта:"Карпаты" близки к подписанию футболиста сборной Люксембурга Халля.

Львовский футбольный клуб "Карпаты" уже в ближайшее время может подписать защитника сборной Люксембурга и команды "Прогрес" Тима Халля.

Уже сегодня вечером 22-летний футболист должен пройти медосмотр перед переходом в украинский клуб, сообщает Sport Arena со ссылкой на люксембургские СМИ.

"Если все пройдет успешно, то Халль подпишет с "Карпатами" контракт на 2 года", - отмечается в сообщении.

"Карпаты" нынешним летом уже оформили переход другого защитника люксембургского "Прогреса" и сборной страны Марвина Мартинса. А недавно форвард сборной Люксембурга Жерсон Родригес подписал 5-летний контракт с киевским "Динамо".

На старте нового чемпионата Украины "Карпаты" проиграли два матча лидерам - "Динамо" и "Шахтеру". В третьем туре львовяне 11 августа сыграют дома против "Мариуполя". Начало матча в 19.30.