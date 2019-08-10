Наставник Шахтера Каштру: Мы играли, как и в Суперкубке

Новости спорта:Главный тренер Шахтера доволен победой своей команды над Динамо.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо (2:1).

Португальский специалист нашел минусы в игре "горняков", которые касаются реализации моментов.

"Мы довольны результатом. Команда с первых минут игры показала себя хорошо во всех компонентах. Последние 5-10 минут Динамо прижимало нас. У нас был явный голевой момент, который мы не реализовали. Самое главное - мы добились цели, и теперь будем готовиться к следующему поединку.

Нас заставляет переживать, что Динамо забило со своего первого момента. У нас было столько моментов, которые мы не могли всегда реализовать. Мы отлично действовали на флангах, нам удалось контролировать фланг, где играет очень опасный игрок - Миколенко.

Вариативность игры нам сегодня удалась. Очень хорошая игра с нашей стороны, как и в матче за Суперкубок, но тогда нам не удалось выиграть", - сказал Каштру на пресс-конференции после матча.