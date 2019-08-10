Скачать
Суббота, 10.08.2019
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
Зинченко установил новый рекорд АПЛ
Зинченко установил новый рекорд АПЛ
Усик показал свои актерские способности (Видео)
Усик показал свои актерские способности (Видео)
Ливерпуль разгромил Норвич в первом матче АПЛ
Ливерпуль разгромил Норвич в первом матче АПЛ

Наставник Шахтера Каштру: Мы играли, как и в Суперкубке

Наставник Шахтера Каштру: Мы играли, как и в Суперкубке
21:49 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:Главный тренер Шахтера доволен победой своей команды над Динамо.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо (2:1).

Португальский специалист нашел минусы в игре "горняков", которые касаются реализации моментов.

"Мы довольны результатом. Команда с первых минут игры показала себя хорошо во всех компонентах. Последние 5-10 минут Динамо прижимало нас. У нас был явный голевой момент, который мы не реализовали. Самое главное - мы добились цели, и теперь будем готовиться к следующему поединку.

Нас заставляет переживать, что Динамо забило со своего первого момента. У нас было столько моментов, которые мы не могли всегда реализовать. Мы отлично действовали на флангах, нам удалось контролировать фланг, где играет очень опасный игрок - Миколенко.

Вариативность игры нам сегодня удалась. Очень хорошая игра с нашей стороны, как и в матче за Суперкубок, но тогда нам не удалось выиграть", - сказал Каштру на пресс-конференции после матча.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Луиш Каштру.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Анатолий Ломаченко готовит Усика к дебюту в хевивейте
02 Арум: Ломаченко - лучший боксер в истории со времен Мохаммеда Али
03 Динамо 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
04 UFC показала супербой Макгрегор - Диас (Видео)
05 Роберто Карлос повторил свой знаменитый гол (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь