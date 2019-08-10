Матч Мариуполя в Лиге Европы под угрозой: на стадионе обвалилась крыша

Новости спорта:Пока не ясно, где состоится поединок Лиги Европы.

На домашнем стадионе АЗ Алкмаар в субботу днем обвалилась часть крыши, сообщает официальный сайт клуба. Пострадавших не было, но пока не ясно сможет ли команда провести ответный поединок квалификации Лиги Европы против Мариуполя на арене АФАС.

«На стадионе не будут проводиться матчи, если ситуация небезопасна. Как только станет ясно, где пройдут наши следующие домашние матчи, то мы сразу же сообщим об этом», — сказал генеральный директор АЗ Роберт Энхоорн.

Матч между АЗ Алкмаар и Мариуполем должен состояться в четверг, 15 августа. Напомним, что в первом поединке противостоянии команды не выявили победителя, сыграв 0:0.

UPDATE:



Geen gewonden bij instorten dak AFAS Stadion.



Meer info volgt.#AZ pic.twitter.com/mVqBtHMu5h — AZ (@AZAlkmaar) August 10, 2019

Мариуполь завтра в рамках 3-го тура УПЛ на выезде сыграет против Карпат. Начало поединка в 19:30. Также в воскресенье сыграет и АЗ. Команда в гостях встретится с Валвейком.