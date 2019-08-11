Месси рискует пропустить начало сезона в чемпионате Испании

Главный тренер Барселоны Эрнесто Вальверде заявил, что форвард команды Лионель Месси может пропустить старт сезона Примеры из-за травмы правой ноги.
"Он находится в процессе восстановления, и я не знаю, будет ли он готов к старту Примеры. Все выглядит довольно сложно", — приводит слова Вальверде Goal.
Напомним, аргентинский футболист из-за повреждения не смог принять участие в предсезонном туре каталонцев в США.
Также ранее Вальверде заявил, что не уверен, останется ли в команде полузащитник Иван Ракитич.