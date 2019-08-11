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Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)

Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
09:32 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор товарищеского матча Наполи - Барселона.

В рамках товарищеской встречи Барселона играла против Наполи. "Сине-гранатовые" не оставили шансов неаполитанцам, а на 56-й минуте дебютным голом за каталонцев отметился Гризманн. Ассистировал французу Жорди Альба.

Наполи - Барселона 0:4

Голы: Суарес, 48, 58, Гризманн, 56, Дембеле, 63

Барселона поддержала Месси

Наполи: Мерет — Хисай (Ди Лоренцо, 62), Манолас, Кирикеш (Луперто, 46), Гулям (Руи, 62) — Кальехон, Аллан (Инсинье, 46), Руис, Элмас (Зелински, 46) — Верди (Гаэтано, 67), Мертенс.

Барселона: Тер Штеген — Семеду (Умтити, 67), Пике (Видаль, 67), Ленгле, Альба — Роберто, де Йонг, Аленья (Артур, 67) — Дембеле (Руис, 75), Суарес (Рафинья, 67), Гризманн (Коутиньо, 67).

Предупреждения: Руи — Семеду.

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