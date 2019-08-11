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Олимпик подпишет четырех легионеров

Олимпик подпишет четырех легионеров
09:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Олимпик

Новости спорта:Олимпик неудачно стартовал в новом сезоне украинской Премьер-лиги, однако главный тренер донецкой команды Жулио Сезар с оптимизмом смотрит в будущее.

Бразильский специалист сообщил, что Олимпик в ближайшее время должен объявить о подписании четырех легионеров.

"Я доволен, как выглядела команда в последних матчах, которые мы проиграли. Минимум 1 очко мы заслужили. У нас отличное взаимопонимание с игроками. Мы комплектовались под ту модель игры, которую хотели видеть.

У нас быстрые футболисты, стараемся играть в позиционный футбол, не просто выбивать мяч вперед, создавать моменты.

На подходе четыре новых футболиста. Ждем, когда они смогут решить все вопросы с документами, они нас усилят. А сегодня все выложились, к ребятам нет никаких претензий", - заявил Жулио Сезар.

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