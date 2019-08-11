Анчелотти: Де Йонга ждет большое будущее в Барселоне

Новости спорта:Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после товарищеского матча с "Барселоной" (0:4) высоко оценил выступление полузащитника каталонской команды Френки де Йонга.

"Наблюдал за его игрой, и мне понравилось то, что он делал на поле. Он играет осознанно и спокойно. Думаю, его ждёт большое будущее в „Барселоне“, — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" оформила трансфер де Йонга в середине минувшего сезона. По условиям сделки, хавбек провёл остаток кампании в "Аяксе". Сумма перехода 22-летнего футболиста составила € 75 млн.

В минувшем сезоне де Йонг в 31 матче Эредивизии записал на свой счёт 3 мяча. "Аякс" по итогам розыгрыша занял первое место в турнирной таблице первенства.