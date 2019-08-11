Стало известно, где продолжит карьеру Коутиньо

Новости спорта:Бразильский полузащитник Коутиньо не покинет каталонцев этим летом.

С закрытием трансферного окна в Англии шансы Филиппе Коутиньо покинуть Барселону значительно уменьшились.

По сообщениям Marca, полузащитник сборной Бразилии останется в расположении Барселоны на следующий сезон.

По информации источника, внутри клуба не сомневаются в игровых качествах Коутиньо, но также понимают, что он остался без хорошей предсезонной подготовки и имел плохую динамику в прошлом сезоне.

В последний день трансферного окна Барселона пыталась договориться с Тоттенхэмом о переходе Коутиньо, но сделка не состоялась. Такой трансфер был выгодным еще и с экономической точки зрения.