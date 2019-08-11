Нико Ковач: Бавария хорошо подготовилась к новому сезону

Новости спорта:Наставник Баварии Нико Ковач прокомментировал предсезонную подготовку мюнхенского клуба.

В заключении пятидневного сбора «Бавария» Нико Ковача провела открытую тренировку в Роттах-Эгерне. После немецкая команда на автобусе отправилась обратно в Мюнхен.

«Мы очень хорошо использовали это время. В плане физики мы на верном пути», - подвел итоги предсезонной подготовки наставник мюнхенцев. К матчу первого тура Бундеслиги (в пятницу против «Герты») «мы должны подойти в хорошей форме», подчеркнул Ковач. Главный тренер отметил, что в понедельник в матче первого рануда кубка Германии против «Энерги» Коттбус его команда «хочет показать, что она готова к началу сезона».

Дополнительным плюсом стал тот факт, что во время сбора у 47-летнего наставника в распоряжении были практически все футболисты. «За исключением Хави Мартинеса все здоровы», - подтвердил Ковач, рассказав, что у испанца возникли боли в колене. При этом Ковач надеется, что «Хави в скором времени снова будет готов играть».

Лукас Эрнандес, восстановившийся после травмы колена, большую часть сбора тренировался вместе с командой. В товарищеском матче против «Роттах-Эгерна» он провел на поле 45 минут. Однако выходить в официальном поединке чемпион мира в составе сборной Франции пока что не готов.

«Лукас не играл полгода. Поэтому не стоит ожидать, что он сыграет в Коттбусе. Мы не хотим сразу бросать его в бой», - заявил Ковач. Несмотря на это в воскресенье Эрнандес отправится на игру вместе с командой. По словам Ковача это поможет новичку в изучении «атмосферы, стадионов, немецкой культуры и менталитета», что в свою очередь поможет ему «еще скорее адаптироваться в команде и в Германии».

Во время командного вечера в четверг было невооруженным глазом видно, что в коллективе царит отличная атмосфера. Под аплодисменты и скандирование команды Эрнандес и другие новички должны были продемонстрировать свои вокальные таланты. «Мы увидели несколько хороших выступлений», - отметил Ковач, подчеркнув замечательный командный дух. «В команде очень хорошая атмосфера, парни хорошо ладят друг с другом. Это именно то, что нужно за пределами поля, для того, чтобы на поле все работало как надо».