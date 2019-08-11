Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
UFC Fight Night 156: результаты боев
UFC Fight Night 156: результаты боев
Монфис снялся с турнира в Монреале
Монфис снялся с турнира в Монреале
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)

Нико Ковач: Бавария хорошо подготовилась к новому сезону

Нико Ковач: Бавария хорошо подготовилась к новому сезону
19:19 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник Баварии Нико Ковач прокомментировал предсезонную подготовку мюнхенского клуба.

В заключении пятидневного сбора «Бавария» Нико Ковача провела открытую тренировку в Роттах-Эгерне. После немецкая команда на автобусе отправилась обратно в Мюнхен.

«Мы очень хорошо использовали это время. В плане физики мы на верном пути», - подвел итоги предсезонной подготовки наставник мюнхенцев. К матчу первого тура Бундеслиги (в пятницу против «Герты») «мы должны подойти в хорошей форме», подчеркнул Ковач. Главный тренер отметил, что в понедельник в матче первого рануда кубка Германии против «Энерги» Коттбус его команда «хочет показать, что она готова к началу сезона».

Дополнительным плюсом стал тот факт, что во время сбора у 47-летнего наставника в распоряжении были практически все футболисты. «За исключением Хави Мартинеса все здоровы», - подтвердил Ковач, рассказав, что у испанца возникли боли в колене. При этом Ковач надеется, что «Хави в скором времени снова будет готов играть».

Лукас Эрнандес, восстановившийся после травмы колена, большую часть сбора тренировался вместе с командой. В товарищеском матче против «Роттах-Эгерна» он провел на поле 45 минут. Однако выходить в официальном поединке чемпион мира в составе сборной Франции пока что не готов.

Вратарь Порту совершил невероятный двойной сейв (Видео)
Вратарь Порту совершил невероятный двойной сейв (Видео)Читать полностью

«Лукас не играл полгода. Поэтому не стоит ожидать, что он сыграет в Коттбусе. Мы не хотим сразу бросать его в бой», - заявил Ковач. Несмотря на это в воскресенье Эрнандес отправится на игру вместе с командой. По словам Ковача это поможет новичку в изучении «атмосферы, стадионов, немецкой культуры и менталитета», что в свою очередь поможет ему «еще скорее адаптироваться в команде и в Германии».

Во время командного вечера в четверг было невооруженным глазом видно, что в коллективе царит отличная атмосфера. Под аплодисменты и скандирование команды Эрнандес и другие новички должны были продемонстрировать свои вокальные таланты. «Мы увидели несколько хороших выступлений», - отметил Ковач, подчеркнув замечательный командный дух. «В команде очень хорошая атмосфера, парни хорошо ладят друг с другом. Это именно то, что нужно за пределами поля, для того, чтобы на поле все работало как надо».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Чемпионат Германии, Нико Ковач.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бой-реванш Руис-Джошуа под угрозой срыва
02 Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
03 Шапаренко может перейти в Зарю
04 Шахтер вырвал победу у Динамо в украинском Классико
05 Милевский забил гол и отпраздновал его в стиле Реброва-Роналду (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь