Хавбек Милана Сусо близок к переходу в Фиорентину

Новости спорта:Фиорентина начала переговоры с Миланом по трансферу испанского атакующего хавбека Сусо.

Нападающий Милана Сусо попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

"Фиалки" хотят приобрести испанского вингера до закрытия трансферного окна и уже начали переговоры с руководством Милана. Клаусула футболиста в контракте с "россонери" составляет 40 млн евро, но "фиолетовые" готовы заплатить за него лишь 30 млн евро.

Действующий контракт Сусо с Миланом рассчитан до 2022 года.

В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 41 поединок в футболке "красно-черных", отличившись восемью голами и девятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина вернула полузащитника Милана Баделя.