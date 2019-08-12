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Хавбек Милана Сусо близок к переходу в Фиорентину

Хавбек Милана Сусо близок к переходу в Фиорентину
05:57 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Фиорентина начала переговоры с Миланом по трансферу испанского атакующего хавбека Сусо.

Нападающий Милана Сусо попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

"Фиалки" хотят приобрести испанского вингера до закрытия трансферного окна и уже начали переговоры с руководством Милана. Клаусула футболиста в контракте с "россонери" составляет 40 млн евро, но "фиолетовые" готовы заплатить за него лишь 30 млн евро.

Действующий контракт Сусо с Миланом рассчитан до 2022 года.

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В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 41 поединок в футболке "красно-черных", отличившись восемью голами и девятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина вернула полузащитника Милана Баделя.

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ФК Милан, ФК Фиорентина, Футбол, Сусо, Новости футбола.
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