Хавбек Милана Сусо близок к переходу в Фиорентину

Нападающий Милана Сусо попал в сферу интересов Фиорентины, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
"Фиалки" хотят приобрести испанского вингера до закрытия трансферного окна и уже начали переговоры с руководством Милана. Клаусула футболиста в контракте с "россонери" составляет 40 млн евро, но "фиолетовые" готовы заплатить за него лишь 30 млн евро.
Действующий контракт Сусо с Миланом рассчитан до 2022 года.
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В минувшем сезоне 25-летний игрок провел 41 поединок в футболке "красно-черных", отличившись восемью голами и девятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Фиорентина вернула полузащитника Милана Баделя.