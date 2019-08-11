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Сарри: Ювентусу необходимо сократить состав

Сарри: Ювентусу необходимо сократить состав
22:15 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Итальянский специалист Маурицио Сарри прокомментировал подготовку Ювентуса к старту нового сезона.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри подвел итог вчерашнего матча Международного кубка чемпионов с "Атлетико" (1:2).

"Я очень доволен игрой, мне понравилось отношение к игре, - цитирует тренера Football Italia. - В первом тайме мы играли хорошо против команды, которая находится в лучшей физической форме, нежели мы. Нельзя пропускать такие голы, но сейчас идет предсезонка, команда готовится.

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Нам нужно сократить состав на шесть игроков, и это ставит меня в трудное положение. Последние 20 дней трансферного рынка будут очень сложными для нас. Сейчас команда оказалась в очень неловкой ситуации, потому что мы рискуем остаться без игроков очень высокого уровня. С этой ситуацией нужно разобраться, и речь тут идёт не только о решениях, которые принимаются тренером или клубом.

Мне бы хотелось сохранить всех игроков, однако наша проблема заключается в том, что у нас нет футболистов, которые были воспитаны в "Ювентусе". У нас есть всего один такой игрок, поэтому наша команда в Лиге чемпионов будет состоять из 22 игроков с тремя вратарями. Этот факт заставляет нас принимать определённые решения на трансферном рынке, которые нам не хотелось бы принимать.

Обычно мои команды начинают сезон не лучшим образом. Помимо "Челси", где, как мне кажется, я установил собственный рекорд непобедимости в самом начале своей карьеры в Премьер-лиге. В Италии первые недели всегда проходят для меня через борьбу".

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ФК Ювентус, Серия А, Футбол, Чемпионат Италии, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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