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Лукаку отметился "покером" в дебютном матче за Интер

Лукаку отметился "покером" в дебютном матче за Интер
16:40 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бельгийский форвард Ромелу Лукаку дебютировал в составе миланского Интера.

Ромелу Лукаку провел первый поединок в футболке миланского Интера. Бельгиец записал в свой актив 4 гола, а его команда победила 8:0.

Товарищеский матч

Интер – Виртус Бергамо – 8:0

Голы: Лукаку (4), Весино (2), Эспозито (2)

Интер провел товарищеский поединок против представителя Серии D Виртус Бергамо. Сразу 4 гола в активе Ромелу Лукаку, который перешел в Интер из Манчестер Юнайтед. Авторами дублей стали Весино и Эспозито.

Для 26-летнего Лукаку этот матч стал первым в новой команде. Аргентинец играл под 9-м номером.

Отметим, что "нерадзурри" играли преимущественно дублирующим составом, основа вчера провела контрольный поединок против Валенсии (1:1, 7:6 по пенальти).

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ФК Интер (Милан), Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
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