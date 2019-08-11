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Диего Коста не поможет Атлетико в стартовых турах Ла Лиги

Диего Коста не поможет Атлетико в стартовых турах Ла Лиги
20:48 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форвард мадридского Атлетико Диего Коста не сможет помочь своей команде в стартовых турах чемпионата Испании по футболу.

Нападающий Атлетико Диего Коста может пропустить стартовые матчи нового сезона в Примере из-за проблем со здоровьем, сообщает портал Football Espana.

Форвард "матрасников" получил повреждение приводящей мышцы в субботнем матче с Ювентусом (2:1), покинув поле в конце второго тайма после выхода на замену. В ближайшее время 30-летний игрок пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления.

Стартовый матч с Хетафе, который запланирован на 18 августа, Коста бы все равно пропускал из-за дисквалификации, оставшейся у него с прошлого сезона.

В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 21 поединок в футболке "рохибланкос", отличившись пятью голами и тремя ассистами.

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ФК Атлетико М, Футбол, Диего Коста, Новости футбола.
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