Форвард Марселя может перебраться в Валенсию

Новости спорта:Валенсия намерена приобрести Флориана Товена из марсельского Олимпика.

По информации Football Espana со ссылкой на телеканал Canal+, Валенсия намерена приобрести Флориана Товена из марсельского Олимпика.

"Летучие мыши" продолжительное время наблюдают за футболистом и на данный момент готовы сделать предложение "провансальцам" в размере 35 млн евро.

Инициатором данного трансфера выступает главный тренер Валенсии Марселино. Испанцам нужно договориться лишь с Марселем, так как сам игрок не против перебраться на Месталью.

Ранее на футболиста претендовал лондонский Арсенал, однако "канониры" отдали свое предпочтение Николя Пепе.