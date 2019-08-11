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АПЛ: Арсенал минимально обыграл Ньюкасл в гостях

АПЛ: Арсенал минимально обыграл Ньюкасл в гостях
18:22 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер ФК Арсенал

Новости спорта:Лондонский Арсенал одержал минимальную гостевою победу над Ньюкаслом в стартовом туре чемпионата Англии.

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайн. Итоговый счёт матча 1:0.

Ньюкасл — Арсенал 0:1

Гол: Обамеянг, 58

Ньюкасл: Дубравка - Шер, Лассельс, Дамметт — Манкильо, Шелви (Виллемс, 54), Хейден, Лонгстафф (Сен-Максимен, 67), Ричи — Альмирон, Жоэлинтон

Арсенал: Лено — Мэйтленд-Найлз, Чеймберс, Папастатопулос, Монреаль — Гендузи, Джака — Мхитарян (Мартинелли, 84), Уиллок (Себальос, 64), Нельсон (Пепе, 71) — Обамеянг

Предупреждения: Альмирон — Нельсон, Мхитарян, Джака

Единственный гол в игре был забит на 58-й минуте. Автором результативного удара стал Пьер-Эмерик Обамеянг. Голевую передачу ему отдал Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

В параллельном матче встречались «Лестер Сити» и «Вулверхэмптон». Встреча проходила на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Матч завершился без забитых мячей.

В следующем туре «Арсенал» будет принимать «Бёрнли» (17 августа), «Ньюкасл Юнайтед» в гостях сыграет с «Норвич Сити» (17 августа), «Лестер Сити» на выезде будет противостоять «Челси» (18 августа), а «Вулверхэмптон» дома встретится с «Манчестер Юнайтед» (19 августа).

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Ньюкасл, Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола.
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