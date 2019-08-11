Экс-наставник МЮ может возглавить клуб из МЛС

Новости спорта:Именитый шотландский наставник Дэвид Мойес может возглавить клуб MLS.

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес может возглавить клуб MLS, уверяют британские таблоиды. Как отмечается, речь идет, скорее всего, о "Интер Майами".

Владельцы команды, в числе которых Дэвид Бекхэм, находятся в активном поиске главного тренера, в ближайшее время они должны объявить имя наставника команды. И 56-летний специалист входит в список претендентов на эту должность.

На днях, напомним, сообщалось, что экс-наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо может отправиться в США, чтобы возглавить "Интер Майами". Приглашением 41-летнего специалиста за океан якобы занимается лично Бекхэм. Как известно, Гаттузо и Бэкс выступали вместе на "Сан-Сиро" в 2009-2010 годах. Дебют "Майами" в MLS намечен на 2020-й год.