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Экс-наставник МЮ может возглавить клуб из МЛС

Экс-наставник МЮ может возглавить клуб из МЛС
21:06 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Именитый шотландский наставник Дэвид Мойес может возглавить клуб MLS.

Бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес может возглавить клуб MLS, уверяют британские таблоиды. Как отмечается, речь идет, скорее всего, о "Интер Майами".

Владельцы команды, в числе которых Дэвид Бекхэм, находятся в активном поиске главного тренера, в ближайшее время они должны объявить имя наставника команды. И 56-летний специалист входит в список претендентов на эту должность.

На днях, напомним, сообщалось, что экс-наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо может отправиться в США, чтобы возглавить "Интер Майами". Приглашением 41-летнего специалиста за океан якобы занимается лично Бекхэм. Как известно, Гаттузо и Бэкс выступали вместе на "Сан-Сиро" в 2009-2010 годах. Дебют "Майами" в MLS намечен на 2020-й год.

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Футбол, Дэвид Мойес, Новости футбола, Чемпионат МЛС.
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