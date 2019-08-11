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Луческу: В Европе только Шахтер и Ман Сити выделяются зрелищным стилем игры

Луческу: В Европе только Шахтер и Ман Сити выделяются зрелищным стилем игры
21:26 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-наставник Шахтера Мирча Луческу поделился своим мнением об игре "горняков".

Мирча Луческу высоко оценивает зрелищность игры донецкой команды.

"Динамо – Шахтер? Хотел посмотреть этот матч. Уже очень давно не присутствовал на играх УПЛ. Считаю, что противостояние Шахтера и Динамо – лучшее, что я мог здесь увидеть. Приехал специально на матч. Понимаю, что немногое изменилось с точки зрения игры. Тот же качественный футбол. Думаю, болельщикам понравилось".

"Увидел практически свою команду, плюс несколько новичков, включая Соломона. Все это отражает преемственность, продолжение нашего дела. Мы создали очень зрелищный стиль, президент выстроил систему, которая держит высокий уровень. Матч понравился, равно как и атмосфера. Когда был дома, вспоминал те двенадцать лет в Украине. В целом, ничего не изменилось, тот же стиль. На данный момент в Европе только Шахтер и Манчестер Сити выделяются такой игрой. Мне это нравится".

"Вопрос не в количестве бразильских футболистов, а скорее в исполнительском мастерстве. Уже третий состав по сути, но начинали они со мной. И я очень горжусь данным фактом. Это хорошо для клуба в плане преемственности, связи времени, поддержания уровня", — сказал Мирча Луческу.

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ФК Шахтер, Мирча Луческу, Футбол, Новости футбола.
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