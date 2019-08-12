Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
UFC Fight Night 156: результаты боев
UFC Fight Night 156: результаты боев
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)

Ювентус может оставить Дибалу вне заявки на Лигу чемпионов

Ювентус может оставить Дибалу вне заявки на Лигу чемпионов
01:02 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский форвард Пауло Дибала может не попасть в заявку туринского Ювентуса на Лигу чемпионов.

Новый главный тренер туринского Ювентуса заявил, что аргентинский форвард клуба Пауло Дибала может остаться вне заявки на Лигу чемпионов. Специалиста цитирует Sky Sports.

"Сейчас Ювентусу нужно продать 6 футболистов. Среди них есть и Дибала. Он может не попасть в заявку клуба на ЛЧ.

Я конечно попытаюсь ему объяснить, что заявка будет состоять из 22 игроков и 3 голкиперов. Я не хочу отпускать этих игроков, но у нас мало воспитанников клуба", - сказал Сарри.

Совсем недавно трансферные слухи связывали Дибалу с Манчестер Юнайтед, однако форвард отказался переходить в английский клуб.

Ранее сообщалось, что Дибала в конце концов может оказаться в миланском Интере.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Пауло Дибала.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
02 Луческу: В Европе только Шахтер и Ман Сити выделяются зрелищным стилем игры
03 Чемпионат УПЛ: Десна побеждает Днепр-1, Заря бьет Колос
04 АПЛ: Лестер и Вулверхэмптон расписали мировую в 1-м туре
05 Голкипер Ливерпуля пропустит два месяца из-за травмы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь