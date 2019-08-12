Ювентус может оставить Дибалу вне заявки на Лигу чемпионов

Новый главный тренер туринского Ювентуса заявил, что аргентинский форвард клуба Пауло Дибала может остаться вне заявки на Лигу чемпионов. Специалиста цитирует Sky Sports.
"Сейчас Ювентусу нужно продать 6 футболистов. Среди них есть и Дибала. Он может не попасть в заявку клуба на ЛЧ.
Я конечно попытаюсь ему объяснить, что заявка будет состоять из 22 игроков и 3 голкиперов. Я не хочу отпускать этих игроков, но у нас мало воспитанников клуба", - сказал Сарри.
Совсем недавно трансферные слухи связывали Дибалу с Манчестер Юнайтед, однако форвард отказался переходить в английский клуб.
Ранее сообщалось, что Дибала в конце концов может оказаться в миланском Интере.