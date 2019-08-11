Карпаты и Мариуполь сыграли вничью в 3-м туре УПЛ

Новости спорта:Карпаты в меньшинстве удержали ничью с Мариуполем в поединке третьего тура чемпионата Украины.

Львовские "Карпаты" добыли первые очки в новом сезоне УПЛ, сыграв дома вничью с ФК "Мариуполь".

"Карпаты" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Топалов, 25 (0:1); Войкович, 30 (1:1)

"Карпаты": Пидкивка; Мартенс М.; Ковтун; Дубинчак; Вербный Н.; Ди Франко; Войкович (Лейоус, 64); Клёц (до 67); Вакуленко; Гуцуляк; Понде (Карпенко И., 65)

"Мариуполь": Гальчук; Дава; Яворский; Кирюханцев; Чех М. (Мишнев, 58); Корниенко В. (Полегенько, 65); Танковский; Федорчук; Вакула; Топалов; Кащук (Чурко, 46)

Предупреждения: Клёц, 46, 67; Гуцуляк, 66; Ди Франко, 77 - Яворский, 57; Федорчук, 79

Удаления: Клёц, 67 (второе предупреждение)

Начало первого тайма сегодняшнего поединка вышло небогатым на события, но все изменилось на 25-й минуте. Корниенко идеальной дальней передачей вывел Топалова один на один и тот спокойно реализовал свой шанс, выведя гостей вперед. После пропущенного мяча "Карпаты" взвинтили темп и быстро сравняли счет. Гуцуляк нашел навесом забытого на краю штрафной Войковича - серб в касание послал мяч в ближний угол ворот "Мариуполя".

Завершающая часть первой половины игры и старт второго тайма остались за хозяевами поля, а на 67-й минуте матча львовяне остались в меньшинстве. Подвел свою команду Дмитрий Клёц, получивший вторую желтую за грубую игру против Федорчука.

Имея численно преимущество "Мариуполь" не сумел полностью перевести игру на половину поля соперника, однако свой шанс вырвать победу у гостей был. Решать исход встречи должен был Сергей Яворский - на 88-й минуте Пидкивка ошибся на выходе, а капитан азовцев в падении не сумел попасть в пустые ворота и принести своей команде три очка.