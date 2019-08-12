АЗ Алкмаар накануне игры против Мариуполя обыграл Валвейк

Новости спорта:АЗ Алкмаар на выезде уверенно победил Валвейка во втором туре чемпионата Нидердандов.

АЗ Алкмаар на выезде провел поединок против Валвейка во втором туре Эредивизи. Соперник Мариуполя по третьему квалификационному раунду Лиги Европы обыграл своего оппонента благодаря дублю Уссама Идрисси.

Валвейк – АЗ Алкмаар 0:2

Голы: Идрисси, 35, 45

Валвейк: Вассен (Хемскерк, 42), Квастен, Делькруа, Гари, Меленстен, Ринстра, Спирингс, Таири (Бакари, 46), Матсен, Билате, Со (Сейс, 73)

АЗ: Бизот, Вюйтенс, Вейндал, Свенссон (Сугавара, 62), Аувеян, Стенгс, Мидтше (Гудмундссон, 79), Идрисси (Класи, 61), Копмейнерс, Влар, Боадю

Предупреждения: Меленстен, Вейндал, Спирингс

Удален: Гари, 53.

Матч АЗ Алкмаар – Мариуполь состоится 15 августа в 21:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что на стадионе АЗ обрушилась крыша.