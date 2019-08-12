"Неймар, проваливай": болельщики ПСЖ обратились к бразильцу

Новости спорта:Похоже, поклонникам ПСЖ уже самим надоела затянувшаяся сага с Неймаром.

Во время матча первого тура чемпионата Франции болельщики ПСЖ вывесили баннер с надписью "Неймар, проваливай".

Также присутствовали и другие баннеры с нецензурной лексикой: "Неймар, тра***тый проституткой, это бывает не только при ремонтаде, помнишь?". Здесь подразумевается отсылка к словам Неймара, когда 27-летний футболист сказал, что победа Барселоны над ПСЖ (6:1) в Лиге чемпионов – его лучшее воспоминание в карьере.

В конечном итоге, ПСЖ дома без проблем обыграл Ним без Неймара, отправив три мяча в ворота гостей.

Ранее сообщалось, что Реал намерен приобрести Неймара и готов предложить 90 миллионов евро и Гарета Бэйла. Также активный интерес проявляет Барселона.