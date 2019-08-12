Бабич: Наверное, на стадионе в Алкмааре мы с АЗ играть не будем

Новости спорта:На домашней арене нидерландского клуба обвалилась часть крыши.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич пока не знает, где команда проведет ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы против АЗ. На стадионе в Алкмааре рухнула часть крыши.

"Знаю ли, где будем играть с АЗ? Еще нет. Руководство Клуба постоянно на связи с голландцами. Наверное, на стадионе в Алкмааре мы играть не будем", — цитирует Бабича официальный сайт Мариуполя.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы это узнаем. Мы будем жить возле Амстердама. И если будет перенос и отель будет в 150 километрах от стадиона, то нам надо будет срочно менять место проживания. Мы до вторника остаемся во Львове. Спасибо Карпатам. Львовяне предоставили нам свою базу для восстановления".

Также у Бабича уже готовы некоторые наработки к матчу против АЗ после матча алкмаарцев против Ваалвейка (2:0).

"Я сегодня смотрел игру АЗ в чемпионате. Игра складывалась также как и с нами. Да, они забили два мяча, но после 65-й минуты команда остановилась. Этот момент мы отметили, постараемся организованно сыграть и после 65-й минуты попытаемся удивить соперника. Но, посмотрим, как будет складываться игра", — добавил Бабич.