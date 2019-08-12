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Погба - о возможном уходе из МЮ

Погба - о возможном уходе из МЮ
09:38 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Француз, похоже, окончательно остается в Манчестере.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба после победы в первом туре АПЛ над Челси (4:0) прокомментировал слухи об уходе летом, не придав им многого значения.

«Мне всегда хорошо, когда я играю, ведь делаю то, что люблю. Теперь мы знаем, что это были лишь слова [о моем уходе]. Время покажет», — приводит слова француза Goal.com со ссылкой на RMC Sport.

В течение всего трансферного окна обсуждался вопрос о переходе Поля Погба в мадридский Реал, но трансфер так и не состоялся.

Манчестер Юнайтед не намерен отпускать игрока дешево, а ценник на него мог достичь отметки в 200 миллионов евро.

Во всех турнирах прошлого сезона Погба принял участие в 47 матчах, забив 16 голов и отдав 11 результативных передач.

В следующем матче АПЛ Манчестер Юнайтед сыграет на выезде против Вулверхэмптона, 19 августа.

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Поль Погба, Футбол, МЮ, Новости футбола.
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