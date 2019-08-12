Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды

Новости спорта:Брюгге отправился в Киев на матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

Брюгге отправился в Киев на матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

Главный тренер команды Филипп Клеман взял на игру 23 игрока. Среди них нашлось место и Эдуарду Соболю. Также в заявке на матч есть и Деннис Бонавентуре, ранее игравший в составе луганской Зари.

Полный список доступных для игры футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Симон Миньоле, Итан Хорват, Ник Шинтон

Защитники: Симон Дели, Клинтон Мата, Дион Колс, Эдуард Соболь, Одилон Коссону, Матей Митрович, Брэндон Мехеле

Полузащитники: Матс Ритс, Крепин Диатта, Софьян Амрабат, Тибо Влитинк, Сибе Схрейверс, Ханс Ванакен, Руд Вормер

Нападающие: Давид Окереке, Лои Опенда, Деннис Бонавентуре, Перси Тау, Йелле Фоссен, Амаду Санья

В первом матче бельгийская команда добыла минимальную победу. Ответный матч против Динамо состоится 13 августа в 20:30.