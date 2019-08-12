Скачать
Понедельник, 12.08.2019
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
UFC Fight Night 156: результаты боев
UFC Fight Night 156: результаты боев
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)

Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды

Брюгге отправилось в Киев на матч с Динамо: состав команды
09:51 Сегодня Телеграф ТК Футбол

Новости спорта:Брюгге отправился в Киев на матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

Брюгге отправился в Киев на матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Динамо.

Главный тренер команды Филипп Клеман взял на игру 23 игрока. Среди них нашлось место и Эдуарду Соболю. Также в заявке на матч есть и Деннис Бонавентуре, ранее игравший в составе луганской Зари.

Полный список доступных для игры футболистов выглядит следующим образом:

Вратари: Симон Миньоле, Итан Хорват, Ник Шинтон

Защитники: Симон Дели, Клинтон Мата, Дион Колс, Эдуард Соболь, Одилон Коссону, Матей Митрович, Брэндон Мехеле

Полузащитники: Матс Ритс, Крепин Диатта, Софьян Амрабат, Тибо Влитинк, Сибе Схрейверс, Ханс Ванакен, Руд Вормер

Нападающие: Давид Окереке, Лои Опенда, Деннис Бонавентуре, Перси Тау, Йелле Фоссен, Амаду Санья

В первом матче бельгийская команда добыла минимальную победу. Ответный матч против Динамо состоится 13 августа в 20:30.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 АПЛ: Манчестер Юнайтед разгромил Челси на "Олд Траффорд"
02 Луческу: В Европе только Шахтер и Ман Сити выделяются зрелищным стилем игры
03 Бьянка Андрееску стала победительницей турнира в Торонто
04 Чемпионат УПЛ: Десна побеждает Днепр-1, Заря бьет Колос
05 Сарри: Ювентусу необходимо сократить состав
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь