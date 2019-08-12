Леоненко сравнил Родригеша и Беседина

Новости спорта:Виктор Леоненко поделился мнением об игре киевлян с "Шахтером".

Бывший игрок «Динамо» Виктор Леоненко поделился мнением об игре киевлян с «Шахтером» (1:2).

«Шахтер» ничем не слабее «Динамо». А почему была ротация? Скорее всего, те, кто не играл с «Шахтером», будут играть во вторник. Хотя, я не знаю, где устают? Прошло три тура, а некоторым уже дают отдыхать. «Шахтер» просто взял инициативу в свои руки.

Миколенко после этой игры, я думаю, очень хорошо спал. Ведь красивый гол от Мораеса забили откуда?

Родригеш, на мой взгляд, сильнее Беседина. Тем более, Беседин доказал это в Брюгге. Забей гол, 1:1 и уже всем спокойнее, было бы намного легче играть во вторник.

Странно вот что: бразильца ночью разбуди – он все равно будет техничным. Им надо только физику набрать. Наших надо готовить месяца два. Как и раньше были сборы по три месяца. Я бы сильно не радовался за «Динамо», – сказал Леоненко.