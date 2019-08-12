Лэмпард резко ответил на критику Моуриньо

Новости спорта:Главный тренер Челси считает, что выбрал подходящий состав на матч первого тура.

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард отреагировал на комментарии португальского специалиста Жозе Моуринью, которыми он раскритиковал наставника лондонцев за выбор состава на матч первого тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (0:4).

Англичанин считает, что его команда не наиграла на такой разгромный счет и уверен, что выбор состава на матч с "красными дьяволами" был абсолютно правильным решением.

"Моуринью не понравилась игра Маунта? Он так и сказал? Это шутка что ли? Вау. Я не могу задействовать на поле травмированных футболистов просто потому, что они опытные.

Те игроки, что вышли на поле, позволили нам быть лучшей командой на протяжении 45-60 минут матча. Очевидно, что мы совершали индивидуальные ошибки, раз соперник забил четыре гола, нанеся пять ударов. Такова суровая реальность для нас.

Меня не должны волновать слова футбольных экспертов или еще кого-нибудь. Их работа - это говорить. С этим составом мне предстоит работать, и я верю в него. Если бы мы ушли на перерыв, ведя заслуженно в счете, если бы мы лучше реализовывали свои моменты и если бы удача была на нашей стороне – матч сложился бы совершенно иным образом", - приводит слова Лэмпарда Goal.com.