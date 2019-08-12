Назван лучший футболист 3-го тура УПЛ

Новости спорта:Назарий Русин признан лучшим игроком 3-го тура УПЛ.

Нападающий Зари Назарий Русин признан лучшим игроком 3-го тура УПЛ по итогам голосования экспертного совета, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

20-летний арендованный у Динамо игрок помог луганчанам на выезде обыграть Колос (3:1), забив гол и сделав результативную передачу.

Сообщается, что в голосовании Русин обошел представителей Шахтера Тайсона и Марлоса, Эдина Шехича из Ворсклы и одноклубника Богдана Леднева.

20-летний Назарий в прошлом сезоне принял участие в 24 матчах киевлян, забив 5 голов и отдав единственную результативную передачу.

В следующем матче Заря Виктора Скрипника сыграет против ЦСКА София в ответной встрече квалификации Лиги Европы, игра состоится 15 августа.