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Назван лучший футболист 3-го тура УПЛ

Назван лучший футболист 3-го тура УПЛ
12:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Заря

Новости спорта:Назарий Русин признан лучшим игроком 3-го тура УПЛ.

Нападающий Зари Назарий Русин признан лучшим игроком 3-го тура УПЛ по итогам голосования экспертного совета, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

20-летний арендованный у Динамо игрок помог луганчанам на выезде обыграть Колос (3:1), забив гол и сделав результативную передачу.

Сообщается, что в голосовании Русин обошел представителей Шахтера Тайсона и Марлоса, Эдина Шехича из Ворсклы и одноклубника Богдана Леднева.

20-летний Назарий в прошлом сезоне принял участие в 24 матчах киевлян, забив 5 голов и отдав единственную результативную передачу.

В следующем матче Заря Виктора Скрипника сыграет против ЦСКА София в ответной встрече квалификации Лиги Европы, игра состоится 15 августа.

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Назарий Русин.
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