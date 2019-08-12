Лунин дал согласие на переход в Вальядолид

Новости спорта:Андрей Лунин на правах аренды проведет следующий сезон в Вальядолиде.

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин на правах аренды проведет следующий сезон в Вальядолиде, утверждает Marca.

По информации источника, клубы уже согласовали переход 20-летнего голкипера и сам Лунин также выразил желание перейти.

Отметим, что президентом Вальядолида является легендарный футболист Роналдо, который ранее выступал за "сливочных".

Также испанский источник сообщает, что об арене должны сообщить в ближайшее время.

В потенциальном новом клубе Андрею нужно будет бороться с 30-летним Хорди Масипом, который в прошлом сезоне отыграл 35 поединков.