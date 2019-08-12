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Букмекеры дали прогноз на матч Динамо - Брюгге

Букмекеры дали прогноз на матч Динамо - Брюгге
14:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Во вторник Динамо проведет ответный матч Лиги чемпионов против Брюгге.

По мнению букмекеров, в ответном матче "Динамо" - "Брюгге" определенное преимущество имеют хозяева столичного НСК "Олимпийский".

Британская букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу "Динамо" с коэффициентом 2,00, на успех "Брюгге" - 3.70, а на ничью - 3.50.

Впрочем, наиболее вероятным счет поединка букмекеры называют 1:1 (коэффициент 6,00). Далее следуют результаты 1:0 (6.50), 2:1 (8.00), 2:0 (8,50) в пользу "Динамо". На ничью 0:0 и победу "Брюгге" 1:0 действует коэффициент 10,00.

Букмекеры австрийской конторы Bwin принимают ставки на успех "Динамо" с коэффициентом 1,87, на ничью - 3,60, а на победу "Брюгге" - 3,90.

Напомним, первый поединок в Бельгии завершился со счетом 1:0 в пользу "Брюгге".

Победитель по сумме двух матчей выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, где встретится с лучшей командой пары "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия). Команда-неудачник продолжит выступление на групповом этапе Лиги Европы УЕФА.

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ФК Динамо (Киев), Лига Чемпионов, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола.
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