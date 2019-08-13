Скачать
Вторник, 13.08.2019
Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ
Динамо - Брюгге: слова Хацкевича накануне ответной игры ЛЧ
Джошуа и Руис подписали контракт на бой
Джошуа и Руис подписали контракт на бой
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Надаль завоевал титул турнира ATP в Монреале
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)
Украинский супертяж Шевадзуцкий добыл эффектную победу (Видео)

Монако уволил Эменало с поста спортивного директора клуба

Монако уволил Эменало с поста спортивного директора клуба
02:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Монако объявил о расставании со спортивным директором клуба Майклом Эменало.

«Монако» на своём официальном сайте объявил об уходе Майкла Эменало с поста спортивного директора клуба.

Контракт между монегасками и функционером был досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Эменало поблагодарил «Монако» за возможность познакомиться с чемпионатом Франции и пожелал команде и её болельщикам успешного сезона. Клуб также благодарит Майкла за его отношение к делу и желает ему всего наилучшего в следующих проектах», — говорится в сообщении монегасков.

Эменало работал в «Монако» с ноября 2017 года. В клуб он пришёл после 10 лет работы в лондонском «Челси».

«Монако» в 1-м туре французской Лиги 1 потерпел разгром в домашнем матче с «Лионом» (0:3). В следующем туре команде предстоит сыграть на выезде с «Метцем».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Монако, Новости футбола, Майкл Эменало.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Джошуа и Руис подписали контракт на бой
02 Украина сыграет против сборной Нигерии на "Днепр-Арене"
03 Клопп: Я думаю, что Челси сильно изменился
04 Свитолина узнала имя первой соперницы на турнире в Цинциннати
05 Игроки Арсенала Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь