Баварии нужен звездный одноклубник Месси

Новости спорта:Филиппе Коутиньо может перейти в Баварию.

Бразильский полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо может перейти в Баварию, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, мюнхенцы обратились к каталонскому клубу за подробной информацией о том, на каких условиях испанцы готовы отпустить игрока.

У Баварии есть время до 2 сентября решить, будут ли они активнее включаться в переговоры по игроку. В этот день в Германии закроется трансферное окно.

Коутиньо также может продолжить карьеру в ПСЖ, но лишь в том случае, если он будет включен как часть сделки по Неймару.

Бразилец присоединился к Барселоне в январе 2018 года из Ливерпуля за рекордные 120 миллионов евро. Его контракт с гранатово-синими действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне 27-летний Коутиньо провел 53 матча за Барселону, отметившись 11 голами и 5 результативными передачами.

Новый сезон Бундеслиги Бавария начнет 16 августа матчем против Герты.