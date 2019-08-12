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Леоненко: Во вторник Хацкевича могут и уволить с поста наставника Динамо

Леоненко: Во вторник Хацкевича могут и уволить с поста наставника Динамо
22:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Виктор Леоненко допускает вероятность скорого увольнения Александра Хацкевича с поста наставника Динамо Киев.

Эксперт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» высказался об итогах украинского классико между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (1:2):

«Согласен с Хацкевичем, что «Шахтер» был свежее. Суркис говорил, что «Динамо» набирает форму в сентябре. Это странно. После игры во вторник Хацкевича могут и уволить. Ведь задача стояла пройти в групповой этап Лиги чемпионов. С «Брюгге» у них будет главная игра в их жизни.

Для «Динамо» самое обидное, что «Шахтер» на их стадионе чувствует себя как дома. Динамовцы никогда не держат мяч. Они всегда контратакуют. Не вижу, в чем прибавило «Динамо». Разве что раскроется Родригеш».

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Александр Хацкевич, Новости футбола.
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