Леоненко: Во вторник Хацкевича могут и уволить с поста наставника Динамо

Новости спорта:Виктор Леоненко допускает вероятность скорого увольнения Александра Хацкевича с поста наставника Динамо Киев.

Эксперт телеканалов «Футбол 1» и «Футбол 2» Виктор Леоненко в эфире программы «Великий футбол» высказался об итогах украинского классико между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером» (1:2):

«Согласен с Хацкевичем, что «Шахтер» был свежее. Суркис говорил, что «Динамо» набирает форму в сентябре. Это странно. После игры во вторник Хацкевича могут и уволить. Ведь задача стояла пройти в групповой этап Лиги чемпионов. С «Брюгге» у них будет главная игра в их жизни.

Для «Динамо» самое обидное, что «Шахтер» на их стадионе чувствует себя как дома. Динамовцы никогда не держат мяч. Они всегда контратакуют. Не вижу, в чем прибавило «Динамо». Разве что раскроется Родригеш».