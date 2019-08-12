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Атлетико намерен подписать форварда сборной Испании

Атлетико намерен подписать форварда сборной Испании
15:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Форвард сборной Испании Родриго вошел в список интересов мадридского Атлетико.

Форвард Валенсии Родриго может перейти в Атлетико, сообщает Marca.

По информации источника, Валенсия не намерена расставаться с лидером своих атак менее чем за 60 миллионов евро. Атлетико же до окончания трансферного окна хочет подписать конкурента для Диего Косты и Альваро Мораты.

Родриго в прошлом сезоне отыграл за Валенсию 45 матчей во всех турнирах, забив 15 мячей и сделав 9 ассистов. Летом у форварда был вариант с переходом в Наполи, но он от него отказался.

Ранее, помимо форварда Жоау Феликса, который стал рекордным приобретением в истории клуба, Атлетико подписал двух игроков Порту — защитника Фелипе и полузащитника Эктора Эрреру.

Также Матрасники усилились защитником Атлетико Паранаэнсе Ренаном Лоди, защитником Тоттенхэмом Кираном Триппьером, полузащитником Реала Маркосом Льоренте, защитником Эспаньола Марио Эрмосо и нападающим Бенфики Иваном Шапоньичем.

Официально новый сезон Атлетико откроет 18 августа, когда дома будет принимать Хетафе в стартовом туре Ла Лиги.

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ФК Валенсия, ФК Атлетико М, Футбол, Родриго.
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