Игроку Ман Сити предложили спонсорский контракт на сумму £100 млн

Новости спорта:Форвард сборной Англии и Ман Сити Рахим Стерлинг может подписать солидный спонсорский контракт с производителем бутс.

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может подписать спонсорский контракт на сумму £ 100 млн (около € 108 млн) с производителем бутс.

В настоящее время у 24-летнего игрока завершается контракт с Nike. Как сообщает The Telegraph, компания хочет использовать игрока сборной Англии для продвижения своего дочернего бренда Air Jordan, который вышел на футбольный рынок, став спонсором «ПСЖ». Также со Стерлингом хотят сотрудничать Gillette и H&M.

Стерлинг, который является самым высокооплачиваемым английским футболистом с зарплатой в £ 300 тыс. в неделю, начал новый сезон, забив единственный гол своей команды в матче за Суперкубок Англии с «Ливерпулем» и отметившись хет-триком в игре с «Вест Хэм Юнайтед» в 1-м туре Премьер-лиги.